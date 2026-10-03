CHAMPOTÓN: VA CLAUDETH SARRICOLEA POR COORDINACIÓN DEL DISTRITO 02 FEDERAL… ¿Y LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y DEL ALUMBRADO PÚBLICO?

Teniendo como comparsa una porra que repitió de manera insistente su nombre, y dejando pendientes como rehabilitación de calles y de alumbrado público en su Municipio, la alcaldesa con licencia de Champotón, Claudeth Sarricolea Castillejo, se inscribió para participar en la contienda interna morenista como aspirante a coordinadora del Distrito 02 Federal en defensa de la Transformación.