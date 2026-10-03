CARMEN: ¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS BACHES CON LAS EJECUCIONES?, CUESTIONA ACISCLO PAZ A MARCELA MUÑOZ

El excandidato del PRD a la alcaldía de Carmen, Acisclo Paz López, criticó las declaraciones de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, al considerar que los problemas de vialidad no deben mezclarse con la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

“¿Qué tienen que ver los baches con las ejecuciones?”, cuestionó Paz López, quien criticó a la funcionaria de origen guanajuatense por tratar de justificar de esa manera la mala organización que tiene para controlar la inseguridad en el Estado.

También criticó que ante hechos violentos se recurra a comparaciones con Tabasco u otras entidades del país, pues señaló que Campeche tiene condiciones distintas en población y extensión territorial. Paz López consideró que las reuniones de seguridad deberían traducirse en estrategias de prevención y resultados para la ciudadanía, en lugar de generar