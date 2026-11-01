domingo, noviembre 1, 2026
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HACEN CAMPAÑA A FAVOR DEL EXALCALDE PABLO LAZARUS Y HASTA MANDAN POLICÍAS DE MARCELA MUÑOZ A CUIDAR SU PROPAGANDA

Con total descaro, durante el desfile de Pomuch se repartieron camisas con propaganda política a favor de Pablo Lazarus, exalcalde de Carmen, en un acto de promoción de su imagen.

Pero eso no fue todo, pues policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), encabezada por Marcela Muñoz Martínez, quienes fueron llevados a Pomuch para participar en el desfile, terminaron obligados a cuidar la camioneta con propaganda de Lazarus durante la tarde del sábado.

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