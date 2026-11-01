HACEN CAMPAÑA A FAVOR DEL EXALCALDE PABLO LAZARUS Y HASTA MANDAN POLICÍAS DE MARCELA MUÑOZ A CUIDAR SU PROPAGANDA

Con total descaro, durante el desfile de Pomuch se repartieron camisas con propaganda política a favor de Pablo Lazarus, exalcalde de Carmen, en un acto de promoción de su imagen.

Pero eso no fue todo, pues policías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), encabezada por Marcela Muñoz Martínez, quienes fueron llevados a Pomuch para participar en el desfile, terminaron obligados a cuidar la camioneta con propaganda de Lazarus durante la tarde del sábado.