TRANSPORTE PÚBLICO SIN OPACIDAD Y ACCESIBLE PARA USUARIOS Y NO CHEQUE EN BLANCO PARA ENRIQUECIMIENTO PRIVADO, EXIGEN

El colectivo Campeche por las 40 horas cuestionó el esquema bajo el cual opera el transporte público en Campeche, y exigió al Gobierno del Estado transparentar los estudios técnicos y la información relacionada con la movilidad, al señalar que las decisiones deben priorizar las necesidades de trabajadores y usuarios.

Eloy Romero Acuña, representante del organismo, sostuvo que el transporte público debe ser accesible y eficiente para la población trabajadora y campesina, y cuestionó que el Gobierno del Estado otorgue 100 mil pesos diarios a la empresa Movibús bajo el argumento de compensar la reducción en el costo del pasaje.

Este esquema, dijo, habría generado afectaciones a cooperativas locales y concentración del control del servicio en una empresa privada ligada con el titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec).

Romero Acuña también señaló posibles conflictos de interés relacionados con la operación del sistema, por lo que demandó que las autoridades hacer públicos los criterios y estudios que sustentan las decisiones.

Desde el 16 de septiembre de 2025, presentamos ante Eduardo Zubieta, director general de Artec, una solicitud de información para conocer los estudios de viabilidad, precios de las rutas, origen y destino de los recorridos, así como las características del parque vehicular, para elaborar una contrapropuesta ciudadana de movilidad. No hubo acuse formal ni respuesta.

El representante de Campeche por las 40 horas exigió la entrega de los estudios técnicos y datos de movilidad solicitados, además de la conformación de un Observatorio Ciudadano de Humanismo, propuesta que el colectivo ha planteado desde la integración del frente.

Romero Acuña comparó esta situación con decisiones adoptadas en materia cultural, al señalar que las autoridades tampoco han generado suficiente difusión ni consulta sobre proyectos como la adquisición de una escultura, la construcción de un teatro y el pago a artistas.