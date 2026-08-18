CONTRADICCIÓN EN FINANZAS, “LAVADO DE MANOS” DE MARCELA Y TINTES POLÍTICOS EN APOYOS DEL BIENESTAR CON LAYDA, SEÑALAN

San Francisco de Campeche.- Respecto a las comparecencias por el V Informe de Gobierno, la secretaria general de Somos México en Campeche, Martha Puerto Canepa, reveló que tras revisar datos, respuestas y expedientes presentados por los integrantes del gabinete estatal, detectó patrones preocupantes: discursos sin respaldo de información verificable, falta de rendición de cuentas y una preocupante ausencia de continuidad institucional.

En materia financiera, mientras el Gobierno presume calificaciones crediticias favorables, las cifras de la Secretaría de Hacienda reflejan que Campeche registró la caída más fuerte en participaciones federales del país durante el primer semestre del año, con un 42.1% menos, lo que contradice el discurso de estabilidad.

En seguridad, Puerto Canepa recalcó que a raíz de los eventos violentos que se han estado suscitando en Ciudad del Carmen, no es válido jurídicamente que la titular del área (en alusión a Marcela Muñoz) culpe a los Municipios, porque se trata de una responsabilidad compartida por mandato constitucional.

En este tenor, sentenció: “El Estado no puede simplemente lavarse las manos, y culpar a los Municipios cuando los resultados empiezan a fallar”.

Respecto al turismo, Puerto Canepa criticó que la responsable del rubro (Adda Solís) respondiera con la metáfora de que el presupuesto se reparte como el amor a los hijos, a la pregunta de cuánto se invirtió invertido para promocionar a Carmen, porque si el dato existe se tiene que demostrar, y si no hay habla de un problema serio de gestión.

Por último, señaló que en la administración y gestión de programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar detectó algo muy grave: la mayor cantidad se concentra en la ciudad capital y no en las zonas con más carencias, y al secretario (Esteban Hinojosa) le pidieron actas de expedientes pero no presentó nada. “Hay conveniencia política”, reprochó.