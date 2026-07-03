FIEBRE CONTAGIOSA

Ni siquiera estamos en tiempos de campaña, pero esos sinvergüenzas políticos guindas se están aprovechado de esta fiebre futbolera que es contagiosa, para promover a su imagen y a su partido…

–“Yo sigo sin entender, reflexionaba seriamente don Memín, de dónde está agarrando tanto dinero el Gobierno de la Tía para los derroches como consecuencia de la fiebre futbolera. No solo para el pago de los 40 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos, sino por el reparto masivo de playeras, gorras, vasos conmemorativos y demás artículos con el emblema del llamado “Gobierno de todos”. Si no teníamos ni para la luz, ¿cómo es que estamos gastando tanto?” cuestionó.

–“El secreto está en quiénes son los que reparten y regalan esos artículos, contestó doña Chela. Porque no cualquiera tiene ese privilegio. Nooo. Tiene que ser uno de los “referentes” que han sido presentados como aspirantes a diputados o a la alcaldía, principalmente la “Chacha Walas” o Esteban Dido Champotonero, o la doñita de Turismo que también anda con el pelo teñido de color guinda. O sea, esos eventos se han convertido en actos anticipados de campaña” aseveró.

–“Indudablemente que ese es el objetivo de las concentraciones que se han dado en la Concha Acústica, ahora denominada “Domo del Jaguar”, apuntó por su parte don Julián. Aunque ciertamente que en su mayoría acuden a esas transmisiones empleados de Gobierno, hay que reconocer que también van chamacos y jóvenes al relajo y a los regalos, porque ya ves que la playera más barata cuesta 250 pesos y 200 una gorra con los colores nacionales, así que acuden con la esperanza de ganarse uno de esos regalos” observó.

–“Si se estima que el aforo del Domo en cita es de cuando mucho 2,500 personas, y en cada evento regalan como mil gorras y mil playeras, entonces tenemos que el gasto mínimo es de un millón de pesos, aunque también obsequian comida, refrescos, e incluso cervezas a los invitados VIP, o sea que es un derroche escandaloso” se sorprendió.

–“Yo no he acudido, aclaró el bolero don Memín, pero mis sobrinos ya fueron en dos ocasiones, y en ambas regresaron cada uno con su gorra, su playera, sus vasos y otras cositas como llaveros y plumas con los colores guindas, pero repartidas por la Chacha o por el Bandido Champotonero o sea que sí es verdad que andan en campaña” afirmó.

–“Lo que me sorprende es que ni siquiera estamos en tiempos de campaña, señaló doña Chela, sino que esos sinvergüenzas políticos guindas se están aprovechado de esta fiebre futbolera que es contagiosa, para promover a su imagen y a su partido. Hasta la Tía mandó a hacer un meme con figuras de la selección nacional, afirmando que en su Estado hay avances en la transformación. Una verdadera estupidez que solo le ocasionó, una vez más, que los usuarios de las redes sociales le revienten la matraca hasta el cansancio”.

–“Por su orfandad de aprecio popular y de respaldo ciudadano, suponen que regalando cosas y haciendo ese tipo de eventos populistas, con harto derroche de dinero público, se van a agenciar el voto ciudadano, pero una vez más se equivocan. Que sigan tirando millones de pesos en sus eventos, pero que sepan que el voto seguirá siendo en contra de su partido y de sus candidatos”, reiteró don Julián.