INCENDIO POR CHOQUE ENTRE PIPA Y TRÁILER PARALIZA LA AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTÓN
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La autopista Campeche–Champotón, poco antes de llegar a la caseta de cobro, está cerrada a la circulación a causa del fuerte incendio provocado por el choque entre una pipa y un tráiler, sin que hasta el momento se tengan reportes de heridas.
En video fueron captadas las llamas y vehículos aparcados, y de manera preliminar se reporta que la pipa transportaba productos químicos.
Se habla de personas con lesiones de consideración, pero hasta el momento no hay versión oficial.