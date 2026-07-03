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INCENDIO POR CHOQUE ENTRE PIPA Y TRÁILER PARALIZA LA AUTOPISTA CAMPECHE-CHAMPOTÓN

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La autopista Campeche–Champotón, poco antes de llegar a la caseta de cobro, está cerrada a la circulación a causa del fuerte incendio provocado por el choque entre una pipa y un tráiler, sin que hasta el momento se tengan reportes de heridas.

En video fueron captadas las llamas y vehículos aparcados, y de manera preliminar se reporta que la pipa transportaba productos químicos.

Se habla de personas con lesiones de consideración, pero hasta el momento no hay versión oficial.

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