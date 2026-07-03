CON OPCIONES LIMITADAS, LAYDA SOMETE A VOTACIÓN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

A través de una serie de imágenes difundidas en redes sociales, el Gobierno de Layda Sansores presentó las obras que podrán ser votadas este domingo como parte del Presupuesto Participativo.

Sin embargo, las publicaciones muestran que la ciudadanía no podrá plantear nuevos proyectos, sino únicamente elegir entre opciones previamente definidas por las autoridades, que en su mayoría consisten en pavimentaciones, techados, andadores y rehabilitación de espacios públicos. En algunos municipios incluso sólo aparece una alternativa para votar.