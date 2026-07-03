NUEVA FALLA EN EL TRENMAYA DEJA MÁS DE 5 HORAS VARADOS Y SIN COMIDA A PASAJEROS

“No es justo, estoy desesperada”, reclamó llorando una pasajera que necesitaba comer para tomar su pastilla contra el cáncer

Se trata de la ruta que va de Mérida a Cancún, cuyo arribo debió ser a las 8 de la noche, pero lo hizo a las 2:30 de la madrugada

Momentos de enojo, desesperación y reclamos de los pasajeros se vivieron en la ruta Mérida-Cancún del Tren Maya, debido a que una nueva falla los dejó varados más de 5 horas, sin comida, sin aire acondicionado, ni luz, cerca de Leona Vicario.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran la inconformidad de los usuarios.

Llorando de coraje, una mujer reclamó que no podía tomar su medicina porque debe comer antes y no había podido ingerir alimentos, y exclamó: “Nos tratan como basura”. Una hermana intentaba calmarla, y reveló que toma medicamento porque tiene cáncer.

Otra pasajera dijo que sus nietecitos también ya estaban desesperados, y una más reprochó: “Se suponía que era una bonita experiencia, no algo terrible. No subieron comida, sólo tienen cerveza”.