AUTO TERMINA LLANTAS ARRIBA TRAS SALIRSE DE LA CARRETERA; HAY 2 PERSONAS HERIDAS AUNQUE AL PARECER UNA MÁS AÚN NO HA SIDO LOCALIZADA

Sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, a la altura de la colonia rural Miguel Hidalgo, un automóvil se salió de la carretera y terminó llantas arriba entre la maleza dejando saldo de 2 personas lesionadas, aunque trascendió que habría una más aún no localizada.

El accidente ocurrió ayer jueves durante la noche, y al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil y del Departamento de Bomberos del Municipio de Escárcega.

Paramédicos atendieron a los heridos.

Las autoridades realizaron las maniobras de auxilio correspondientes y mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del percance.