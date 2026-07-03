viernes, julio 3, 2026
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AUTO TERMINA LLANTAS ARRIBA TRAS SALIRSE DE LA CARRETERA; HAY 2 PERSONAS HERIDAS AUNQUE AL PARECER UNA MÁS AÚN NO HA SIDO LOCALIZADA

Sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, a la altura de la colonia rural Miguel Hidalgo, un automóvil se salió de la carretera y terminó llantas arriba entre la maleza dejando saldo de 2 personas lesionadas, aunque trascendió que habría una más aún no localizada.

El accidente ocurrió ayer jueves durante la noche, y al lugar llegaron elementos de la Dirección de Protección Civil y del Departamento de Bomberos del Municipio de Escárcega.

Paramédicos atendieron a los heridos.

Las autoridades realizaron las maniobras de auxilio correspondientes y mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del percance.

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