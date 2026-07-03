¡IMPARABLE LA INSEGURIDAD! RECIBE AL MENOS 5 BALAZOS EN INTENTO DE ASALTO EN CHEMBLÁS; ESTÁ HOSPITALIZADO

Cuando transitaba por el crucero rumbo a Chemblás, Alfonso Ortegón recibió al menos 5 disparos de varios sujetos que intentaron asaltarlo, y logró llegar a la comunidad para pedir ayuda, tras lo cual fue trasladado de urgencia al Hospital de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, de la capital del Estado, sin ser escoltado por elementos policiacos.

Este hecho aumentó la preocupación entre los habitantes de esa zona, que pertenece al municipio de Campeche, pues reportaron que en fechas recientes se han suscitado asaltos en horas de la noche y madrugada, y ahora los presuntos delincuentes usaron armas de fuego.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes a que refuercen la vigilancia mediante patrullaje e la instalación de filtros.

Fuente: News

SPSC CONFIRMA ATAQUE DIRECTO CONTRA HOMBRE BALEADO EN CHEMBLÁS; NO HAY DETENIDOS

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que el ataque armado registrado la noche del jueves en las inmediaciones del entronque hacia Chemblás fue una agresión directa contra L.A.N.O., de 32 años, quien resultó con heridas de bala y permanece hospitalizado.

De acuerdo con el comunicado oficial, alrededor de las 23:50 horas del 2 de julio, policías estatales atendieron el reporte de una persona lesionada por impactos de arma de fuego en el poblado de Chemblás.

Al llegar al sitio, localizaron al hombre con herida de bala en la clavícula, el rostro y el brazo izquierdo. La víctima declaró que fue atacada por un sujeto vestido de negro que viajaba en una motocicleta sobre la carretera Hampolol–Bethania, a la altura del entronque hacia Chemblás.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, donde recibe atención médica.

La SPSC informó además que en el lugar de la agresión fueron asegurados diversos indicios balísticos y otros objetos posiblemente relacionados con los hechos, por lo que el área fue acordonada y quedó a disposición de personal pericial y de la Fiscalía General del Estado (FGECAM), que continuará con las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.