ASEGURAR QUE NO HAY DESAPARICIONES EN CAMPECHE ES NEGLIGENCIA INACEPTABLE: REDMYH

Tras las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores en el sentido de que no hay ningún desaparecido, sino son registros de personas que se van con el novio o de fiesta y no avisan, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A. C. (Redmyh), aseveró que las estadísticas estatales no reflejan la totalidad de las desapariciones, por lo cual asumir que no hay personas desaparecidas sin considerar esta realidad, es una negligencia inaceptable.



A través de un comunicado, señala que este tipo de afirmaciones no contribuyen al reconocimiento de una problemática que persiste a nivel nacional y exige un compromiso claro de las autoridades.



“Desde la Redmyh, hacemos un llamado a las autoridades estatales a asumir con responsabilidad su labor en la prevención, búsqueda y acompañamiento en los casos de desaparición, porque negar las desapariciones y trivializarlas, no sólo vulnera el derecho de las familias a la verdad y la justicia, sino también desalienta las denuncias y perpetúa la revictimización”, agrega.



Además, patentiza su preocupación ante la evidente condición de impunidad social y del Estado en torno a la desaparición de personas en nuestra entidad y en el país, donde se observa estrecha relación entre la comisión de delitos de trata, explotación y enganchamiento de la delincuencia organizada, lo que deriva en el asesinato de hombres, mujeres, tanto como jóvenes y adultos, bajo la impunidad y la indiferencia.



Es necesario que las instituciones revisen y fortalezcan los mecanismos de búsqueda y atención en Campeche, en la Península de Yucatán y en todo el país.



En 2009, recordó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por la omisión y la falta de debida diligencia, y en el párrafo 208 señala: “El Tribunal considera que en el presente caso, los comentarios efectuados por funcionarios en el sentido de que las víctimas se habrían ido con su novio o que tendrían una vida reprochable y la utilización de preguntas en torno a la preferencia sexual de las víctimas constituyen estereotipos.

De otra parte, tanto las actitudes como las declaraciones de los funcionarios demuestran que existía, por lo menos, indiferencia hacia los familiares de las víctimas y sus denuncias”.