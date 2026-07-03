¡A SACAR EL PARAGUAS! MÁS LLUVIAS EN CAMPECHE POR LLEGADA DE NUEVA ONDA TROPICAL

La llegada de una nueva onda tropical, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el Golfo de México, favorecerá hoy viernes un incremento en el potencial de lluvias en Campeche, mientras las altas temperaturas continuarán en gran parte del Estado, pronosticó Meteorología Yucatán.

Se esperan tormentas moderadas dispersas con acumulados de entre 5 y 25 milímetros en prácticamente todo el territorio campechano, condiciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Pese a las precipitaciones, el ambiente permanecerá caluroso, por o cual las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 36 grados Celsius, mientras para la madrugada del sábado se prevén mínimas de entre 23 y 27 grados.

En cuanto al viento, se pronostican rachas de entre 10 y 40 kilómetros por hora, con variaciones en su dirección durante el transcurso del día.