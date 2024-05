Bloquean carretera en Silvituc; exigen a CFE solucionen problemas en suministro eléctrico

Escárcega.- Molestos debido a las continuas fallas en el suministro de energía eléctrica durante los últimos tres días, los habitantes del ejido Silvituc, ubicado en la región de Centenario, han decidido mantener bloqueada parcialmente la carretera que conecta su comunidad y que también sirve como acceso a Altamira de Zinaparo.

Los inconformes han expresado que el problema se debe a la falta de respuesta por parte del personal de la CFE. Desde hace aproximadamente tres horas, han colocado troncos y piedras para impedir el paso de todo tipo de vehículos.

Además, se informó que no permitió el paso de un camión de la paraestatal que supuestamente transportaba un transformador, pero que no llevaba la grúa necesaria para su instalación. Aunque no se proporcionaron más detalles, se sabe que el suministro de energía se ha restablecido parcialmente. Sin embargo, el bloqueo carretero continúa de manera parcial, ya que los habitantes exigen garantías de que el problema no les causará más afectaciones.