viernes, agosto 29, 2025
CONVOCAN ESTE DOMINGO 31 DE AGOSTO A MANIFESTACIÓN CIUDADANA EN EL MERCADO “SÁINZ”, PARA EXIGIR GOBIERNOS QUE ATIENDAN DEUDAS COLECTIVAS

San Francisco de Campeche.- El Colectivo Campeche por las 40 horas, junto con otras organizaciones sociales, convocaron a una manifestación ciudadana para este domingo 31 de agosto en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, a partir de las 9:00 de la mañana, para exigir atención a lo que consideran deudas colectivas de los gobiernos con la población.


La invitación recalca: “Porque ya no podemos callar”, “Porque los gobiernos nos deben dignidad, justicia y respeto”, “Porque la fuerza del pueblo está en la calle y en la unidad”, y “La calle es del pueblo, no del Gobierno”.


Entre las demandas que enarbolan están la implementación de un transporte público eficiente, digno y accesible; justicia y respeto para las víctimas de acoso laboral, y posicionamiento firme de las autoridades mexicanas frente al conflicto en Palestina.


También, regresar al sistema solidario colectivo e intergeneracional de pensiones —eliminando el esquema de Afores y la Unidad de Medida y Actualización (UMA)—, pues, asegura, dicho modelo fue arrebatado a la clase trabajadora en perjuicio de su seguridad social.


Uno de los puntos centrales de la convocatoria es la reducción a 40 horas semanales de la jornada laboral, una iniciativa que ya se debate a nivel nacional y que los colectivos en Campeche consideran indispensable, para garantizar condiciones laborales más justas.

