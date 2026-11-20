San Francisco de Campeche.- En frontal desafío a la ley electoral, aunque aprovechando que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) no ven ninguna irregularidad, ahora la exsecretaria de Gobierno, Liz Hernández, anda también en plena campaña anticipada a través de sus brigadas, con visitas a comercios para repartir propaganda.

De esta manera, al “Amor de Campeche” ya se le agregó la campaña de “Soy FeLiz”, en clara alusión a Liz Hernández, quien busca ser candidata a diputada por el Distrito 01.

Para tal fin, un grupo de promotores fue captado hace unos días en el centro de la ciudad capital, en plena actividad proselitista, lo que abre automáticamente la puerta a otros aspirantes de Morena para hacer lo mismo.

Fuente: Así es Campeche Noticias.