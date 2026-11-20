En un video que circula en redes sociales, un policía municipal aparece encarando a un ciudadano cerca de un retén instalado en el Municipio de Champotón, pero al percatarse de que está siendo grabado pregunta por qué no lo hicieron cuando fue víctima de un insulto, lo que negó el aludido, quien además le preguntó por qué lo amenaza.

La persona que graba también le recalca al genízaro que nadie lo ha insultado.

Luego, el agente policiaco se dirige hacia sus demás compañeros a cargo del retén.

Vía: Champotón Acontecer.