miércoles, octubre 7, 2026
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ACUSAN A PSICÓLOGAS DE RETIRAR CARTELES DE PROTESTA EN LA “GODOY”

San Francisco de Campeche.- Por medio de una publicación en sus redes sociales, el grupo público Las Nenis de Camp pidió ayuda para seguir difundiendo lo que ocurre en la Escuela Preparatoria “Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy” y anexó imágenes y un video de unas personas, a quienes identifica como psicólogas del turno de la tarde, retirando los carteles de protesta.

Las Nenis escribió: “Amigas, necesitamos que nos sigan ayudando a difundir lo que sucede en la Escuela Preparatoria ‘Godoy’, porque las psicólogas de la tarde están quitando nuestros carteles de protesta”.

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