HACIENDA DECIDIRÁ DÓNDE SE PODRÁ USAR DINERO EN EFECTIVO Y RASTREARÁ LOS GASTOS DE LOS MEXICANOS; APRUEBAN LA LEY DE ECONOMÍA DIGITAL

Con 327 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de Diputados aprobó hoy, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con lo cual la Secretaría de Hacienda rastreará y almacenará en un servidor gubernamental todos los gastos de los mexicanos y decidirá en qué sectores ya no se podrá usar dinero en efectivo.

Tras darse a conocer la decisión, se anunció que el dictamen será remitido al Senado de la República.

Sobre el tema, la organización política y medio de comunicación y noticias Política Z manifestó: “Nos vendieron la idea de la modernidad, pero en el fondo acaban de aprobar la herramienta de vigilancia estatal más agresiva de nuestra historia reciente. El oficialismo en la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de Economía Digital… La libertad de comprar sin ser monitoreado está a punto de extinguirse”.

“Piénsalo un segundo”, recalca, y advierte que, al forzar la digitalización y atarla a una “CURP Digital biométrica”, el Gobierno no sólo sabrá cuánto ganas, sino exactamente en qué gastas, a qué hora, dónde y con quién. Cada café, cada recarga, cada compra en la farmacia quedará registrada en un servidor gubernamental.

“Es un modelo donde la intimidad financiera desaparece, dejando al ciudadano completamente expuesto ante una burocracia que históricamente no sabe resguardar ni sus propios sistemas contra hackeos”, subraya, y afirma que lo más indignante es que, para justificarlo, hablan de inclusión, pero le cierran la puerta en la cara a los millones de mexicanos que viven al día en la informalidad, no tienen un teléfono inteligente o desconfían de los bancos.

Si Hacienda decreta que un servicio básico sólo acepta pagos digitales, están condenando a los más vulnerables a la exclusión total, aseveró, y preguntó: “¿De verdad vamos a permitir que el Estado tenga este nivel de control sobre nuestras vidas?”.