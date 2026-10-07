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LA PRIMARIA “MAESTROS CARMELITAS” REPORTA CASOS DE COVID-19 Y EMITE RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA PAPÁS Y TUTORES

Ciudad del Carmen.- Ante la detección de casos confirmados de Covid-19 entre su comunidad escolar, la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas” emitió una serie de recomendaciones sanitarias dirigidas a padres de familia y tutores para reducir el riesgo de contagios.

A través de un comunicado fechado el 6 de octubre, la Dirección del plantel pidió reforzar el filtro sanitario desde casa y no enviar a clases a estudiantes que presenten fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza o malestar general.

También recomendó nuevamente el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación, así como para quienes presenten síntomas leves de alguna enfermedad respiratoria.

De confirmarse Covid-19 mediante prueba clínica o diagnóstico médico, el alumno deberá permanecer en aislamiento por un mínimo de 5 días o hasta la desaparición completa de los síntomas sin medicamentos. Durante ese periodo, se brindarán facilidades para continuar y entregar las actividades escolares a distancia.

El plantel también solicitó reforzar el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, mantener actualizado el esquema de vacunación y procurar que las aulas permanezcan ventiladas y sean desinfectadas periódicamente.

Las recomendaciones fueron firmadas por el director de la primaria, Guillermo Antonio González Chan, quien llamó a la comunidad educativa a colaborar para prevenir la propagación de contagios dentro de la escuela.

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