JORGE GONZÁLEZ ASUME DIRECCIÓN DE AMPE MÉXICO Y LLAMA A PERIODISTAS A CERRAR FILAS

La unidad del gremio periodístico será fundamental para enfrentar las agresiones y restricciones contra comunicadores, advirtió el periodista Jorge Luis González Valdez al rendir protesta como director nacional en México de la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores (AMPE).

Durante el acto realizado este miércoles en la Casa de la Cultura Profesor Jesús Romero Flores, en la Ciudad de México, González Valdez sostuvo que en los últimos años han aumentado las acciones de carácter penal, civil y electoral contra periodistas y escritores, por lo que consideró necesario fortalecer la defensa colectiva de las libertades de expresión, prensa y pensamiento.

El periodista afirmó que son inaceptables los intentos por reducir los espacios para el ejercicio periodístico y señaló que el Estado debe garantizar el acceso a la información y el respeto a los derechos constitucionales.

La AMPE tiene su sede internacional en República Dominicana y su capítulo en México quedó bajo la dirección de González Valdez, como parte de su proceso de expansión y organización en el país.

DENUNCIAN “ABERRACIÓN” CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CAMPECHE

Durante el mismo encuentro, la abogada electoral y periodista Mónica Calles Miramontes, quien señaló haber sido despedida del Instituto Nacional Electoral, calificó como “monstruosas” las acciones que atribuyó al gobierno de Layda Sansores San Román contra periodistas locales y sostuvo que Campeche enfrenta una grave situación en materia de libertad de expresión.

Calles afirmó conocer desde el interior presuntas irregularidades en el INE, entre ellas el uso de “acordeones”, abusos y otras prácticas que, aseguró, no está dispuesta a callar.

Asimismo, llamó a periodistas, escritores, abogados y ciudadanos a mantener un compromiso con la sociedad y denunciar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento.

Al concluir su intervención, sostuvo que en Campeche se observa, a su juicio, “la peor aberración contra la libertad de expresión”, por lo que convocó al gremio a mantenerse unido y solidario frente a cualquier acción que pretenda limitar el ejercicio periodístico.