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CONAGUA ADVIERTE DOS DÍAS DE LLUVIAS INTENSAS PARA CAMPECHE Y YUCATÁN

Aunque el ciclón Isaías no tiene previsto un impacto directo en la Península de Yucatán, sus efectos sí se harán sentir. La Comisión Nacional del Agua advirtió que Campeche, Yucatán y la Sonda de Campeche permanecerán bajo vigilancia ante el riesgo de tormentas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Para este miércoles se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Campeche y Yucatán, condiciones que continuarán el jueves principalmente en el norte de Campeche y el noroeste de la península.

Además, la circulación del sistema podría generar mar de fondo con oleaje de dos a tres metros en la Bahía de Campeche, por lo que Conagua llamó a extremar precauciones en la navegación.

Las condiciones comenzarían a mejorar considerablemente en la Península de Yucatán a partir del viernes.

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