EN ANÁLISIS SUSPENSIÓN DE CLASES POR LLUVIAS DE ISAÍAS, SEÑALAN

San Francisco de Campeche.- La posibilidad de suspender clases en Campeche ante las lluvias asociadas a la tormenta tropical Isaías permanece en análisis, principalmente por las condiciones que podrían presentarse durante las primeras horas de mañana, jueves 8 de octubre, informó el secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, Ánuar Dáger Granja.

El funcionario explicó que la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc) será la encargada de determinar si se suspenden las actividades escolares, de acuerdo con las condiciones meteorológicas que se registren en cada región de la entidad.

Señaló que existe especial preocupación por los estudiantes que deben trasladarse desde temprana hora, pues muchos caminan hasta sus escuelas o esperan el transporte público, por lo cual las autoridades permanecerán atentas al comportamiento de las lluvias para definir las medidas correspondientes.

Dáger Granja informó que el Consejo Estatal de Protección Civil y el Comité de Emergencias se mantienen instalados de manera permanente, mientras que los municipios permanecen alertados y los cuerpos de emergencia, Bomberos, Policía Campeche y Fuerzas Armadas ya realizaron revisiones de su personal para atender posibles contingencias.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas, con atención especial en Carmen e Isla Arena, lo que podría provocar inundaciones focalizadas en zonas conurbadas y comunidades, sobre todo si las lluvias se concentran en periodos cortos, explicó.

Protección Civil también pidió a los ayuntamientos y a la ciudadanía mantener libres de basura los drenajes, alcantarillas y sistemas de desagüe para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Sobre una posible suspensión de actividades para trabajadores del Gobierno, Dáger Granja señaló que las autoridades también permanecerán atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las determinaciones que correspondan.