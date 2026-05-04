MARCELOS DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN ¡GRACIAS A QUE SE CANSÓ DE HUIR!; ¿LA MEJOR POLICÍA DEL PAÍS?

-ANTES SE LES ESCAPÓ BRINCANDO UN PORTÓN Y NADIE INTENTÓ PERSEGUIRLO

La falta de capacitación en la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz, quedó en evidencia al ser necesaria la participación de varios agentes para capturar a un presunto ladrón, quien antes de cansarse se les escapó en sus propias narices brincando el portón de una casa abandonada, lo que ni siquiera intentaron los guardianes del orden, quienes tampoco pudieron derribar la puerta.

Los hechos ocurrieron ayer domingo sobre la calle 16 del barrio Guadalupe, donde imágenes de videocámaras muestran el momento en que el ahora detenido baja de la fachada de una casa, cruza la calle para correr varios metros y al ver una patrulla frena, retrocede y apoyándose en el capirote de un auto trepa hacia la vivienda en desuso para continuar con su escape.

Fue por cansancio del presunto ladrón que los genízaros, a bordo de patrullas, lograron capturarlo.