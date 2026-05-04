DETECTÓ LA ASF MÁS DE 53 MILLONES MAL MANEJADOS POR EL ALCALDE PABLO; ¿LO SABRÁ LA NUEVA DIRIGENTA NACIONAL DE MORENA?

CIRCULAN EN REDES: Durante la Auditoría integral a recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales, en Municipios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó más de 53 millones de pesos al alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, por mal manejo de recursos del Ayuntamiento de Carmen, en 2024.

Ante este reporte surgen preguntas como: “¿Ya sabe la recién nombrada dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, de estas irregularidades financieras del coordinador estatal impuesto por la gobernadora Layda Sansores, quien así dio ‘madruguete’ a su partido?”, “¿hará valer que las encuestas definirán a candidatos a gobernadores?”, y “¿cumplirá su promesa de no otorgar candidaturas a corruptos?”.

Son en total 53 millones 236 mil 374 pesos y 95 centavos que Gutiérrez Lazarus tiene pendientes por aclarar.

Con información de La Barra Noticias.