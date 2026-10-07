CIERRAN TRAMO DEL MALECÓN COSTERO POR INCLEMENCIAS DEL TIEMPO

Debido a las condiciones meteorológicas registradas por el paso del fenómeno que afecta la región, autoridades determinaron cerrar temporalmente un tramo del Malecón Costero.

El cierre se encuentra a la altura del kilómetro 650, en dirección hacia Paseo del Mar, donde la circulación permanece suspendida como medida preventiva ante las inclemencias del tiempo.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, utilizar vías alternas y extremar precauciones mientras persistan las condiciones adversas.