“ESTAMOS SALIENDO DE 2 MESES MUY COMPLICADOS”, ESPERAN RESTAURANTEROS REPUNTE EN VENTAS DURANTE EL FIN DE AÑO

El sector restaurantero apenas está saliendo de los meses de agosto y septiembre muy complicados, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Rodrigo Bojórquez Ruiz, y dijo que espera que en los últimos meses del año el panorama pinte diferente ante el calendario de actividades que se realizan, para lo cual los empresarios están dispuestos a contribuir con su difusión.

Dijo que eventos como el Festival del Pirata y el Ron, el Fich, Ironman y otras actividades programadas para los 3 meses que restan del año podrían ayudar al sector turístico.

Bojórquez Ruiz recalcó que las empresas están en la mejor disposición de poner su granito de arena para lograr que estos eventos representen mayor atracción de turistas.

Finalmente, expresó que ojalá noviembre y diciembre próximos generen el repunte en ventas que necesita el sector.