LAYDA QUIERE CERRARLE EL PASO A ELISEO; “TIENEN UN MIEDO TREMENDO DE PERDER”

Sobre las nuevas declaraciones de Layda Sansores San Román en torno a los procesos legales de Eliseo Montufar, el presidente estatal del grupo Resurgimiento, José Adán Castillo Dzib, acusó a la gobernadora de mantener una confrontación política con el exalcalde y sostuvo que existe la intención de impedirle participar en el próximo proceso electoral.



Aseguró que detrás de esta insistencia existe “un miedo tremendo” a perder el poder y que otro partido llegue al gobierno y revise lo que calificó como un mal manejo de los recursos públicos.

“Es correcto intentarle cerrar las puertas a Eliseo para que no pueda competir en el próximo proceso electoral. Esa es la posición que ellos tienen”, señaló el dirigente, quien calificó esta presunta intención como una “maldad” y consideró que se pretende limitar el derecho de Fernández a participar políticamente.

“CON LAYDA NO SE VIO NADA, NO LEVANTÓ A CAMPECHE”

En otro frente, Castillo Dzib lanzó una crítica contra los resultados de la administración de Layda Sansores y sostuvo que Campeche continúa enfrentando carencias que, desde su perspectiva, no fueron resueltas durante el actual gobierno.

“En el periodo de ella, con el debido respeto de ella, como gobernadora no se vio nada, no levantó Campeche, no sacó Campeche”, declaró.

El dirigente centró parte de sus cuestionamientos en los servicios de salud y la disponibilidad de medicamentos. Aseguró que hay campechanos que deben trasladarse hasta Yucatán para buscar consultas y tratamientos, aunque no presentó cifras que permitan dimensionar el alcance de esa situación.

Además, afirmó que durante la actual administración “sí enriquecieron a mucha gente”, pero no aportó en sus declaraciones documentación o elementos que permitan comprobar ese señalamiento, por lo que se mantiene como una acusación del dirigente.