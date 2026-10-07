LLUVIAS AVANZAN DESDE EL GOLFO HACIA CAMPECHE; PREVÉN QUE AUMENTEN GRADUALMENTE

El radar meteorológico detecta ecos de lluvia que avanzan desde el Golfo de México hacia los municipios de Carmen, Seybaplaya y Campeche, mientras que en otras zonas de la entidad comienzan a desarrollarse celdas convectivas.

Estas últimas se localizan sobre sectores del oriente de Champotón, Escárcega y Candelaria, asociadas al flujo de aire marítimo proveniente del Golfo y su interacción con humedad del Mar Caribe.

Se prevé que durante las próximas horas aumente gradualmente el potencial de lluvias en Campeche, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas.