miércoles, octubre 7, 2026
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SUSPENDEN LABORES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR PASO DE LA TORMENTA TROPICAL “ISAÍAS”

Ante las condiciones meteorológicas provocadas por el paso de la tormenta tropical “Isaías”, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) determinó suspender labores este jueves 8 de octubre en todos los planteles de Educación Básica de la entidad.

La medida fue acordada durante la Sesión Permanente del Consejo Estatal de Protección Civil y tiene carácter preventivo ante posibles afectaciones en carreteras y caminos utilizados por docentes para trasladarse a sus centros de trabajo.

Para los niveles Medio Superior y Superior, la decisión quedará a consideración de los titulares de cada institución, en respeto a su autonomía y siempre que no se afecten sus planes y programas de estudio. De acuerdo con el comunicado, las actividades deberán reanudarse el viernes 9 de octubre, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan.

La SEDUC pidió a estudiantes, madres y padres de familia, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil ante la evolución del fenómeno meteorológico.

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