“REGRESO EN UN MOMENTO”; DENUNCIAN AUSENCIA DE PERSONAL Y ATRASO EN ATENCIÓN EN EL IMSS

Por medio de sus redes sociales, un derechohabiente denunció que cada vez que le toca ir a consultar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al tratar de sacar cita en Radiología nunca encuentra al encargado, de nombre Fausto, y que por sus compañeros de trabajo se enteró que así se la pasa en su horario laboral: pone el letrero “Regreso en un momento” y deambula por el hospital, pero no es todo, porque me recomendaron ir al Módulo de Orientación y tampoco había nadie, ante lo cual exigió a la autoridad correspondiente que tome cartas en el asunto, pues no sabe dónde reportarlo.

Eso sí, agregó, en el Seguro Social se portan muy estrictos, atienden con mala cara y uno tiene que esperar horas a que al citado Fausto se le ocurra regresar a su área para poder darnos cita.

Por último, el inconforme pidió compartir esta anomalía para que, al menos, llegue a los ojos del responsable en el Seguro Social y actúe para que el personal no vaya sólo a cobrar sueldo, sino trabaje de verdad.

Vía: La Neta de Campeche.