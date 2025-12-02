LA GOBERNADORA CULPA DE SUS ESTUPIDECES A LOS DE ENFRENTE, LAMENTA CIUDADANO QUE DENUNCIÓ AMPUTACIÓN DE UN PIE POR NEGLIGENCIA MÉDICA

▪ Exigí la destitución de Josefa Castillo porque sólo obedece a Gerardo Sánchez, quien maneja recursos y medicinas, acusa

Luis Alfonso Medina Peralta, paciente que sufr¡ó la amputación de un pie por presunta negligencia médica, alzó la voz contra el sistema de salud, exigió la destitución inmediata de la responsable Josefa Castillo Avendaño, y recalcó ha sido respetuoso “para que luego la gobernadora en su cara de cinismo, como la ha mantenido siempre, diga de quien critica y señala es mandado por alguien, y le hecha la culpa de sus errores y estupideces a los de enfrente, pues personalmente le pedí dicha renuncia, mientras su sobrino Gerardo Sánchez Sansores le dice a Castillo qué hacer y maneja recursos y medicamentos”.

Además, respecto a la solicitud de mil millones de pesos del Poder Ejecutivo, dijo que si en 4 años no hizo nada por los sistemas de salud y de seguridad, no cree que lo hagan en 2 años.

El afectado relató que su situación comenzó hace 7 meses, cuando acudió al Hospital de Especialidades a recibir atención médica, pero se encontró con un escenario alarmante: quirófanos en malas condiciones, escasez de medicamentos esenciales como insulina y un déficit de personal médico, lo que agravó su estado de salud.

Durante 40 días, continuó Medina Peralta, permaneció internado en el hospital, donde recibió atención inadecuada, incluyendo procedimientos quirúrgicos realizados fuera de un quirófano y sin las medidas sanitarias necesarias, por lo cual es falso que estemos mejor que Dinamarca, en tanto la súper farmacia nunca funcionó, por lo cual surgieron complicaciones graves y le amputaron el pie, y ante la falta de insumos y atención adecuada, decidió abandonar el hospital y continuar su tratamiento en una clínica privada.

Explicó que presentó demanda ante el Consejo Médico, donde espera que se determine la responsabilidad del personal involucrado en su atención, y sólo falta integrar un documento para que concluyan los alegatos y sea emitido el fallo.