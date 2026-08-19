ESTUDIANTES DEBEN RENOVAR VIGENCIA DE LA TARJETA KO’OX: ZUBIETA; “DE 32 MIL, SÓLO 190 LA PIERDEN EN ESTE MES DE AGOSTO”

-Para los de primaria y secundaria abarca 1 año; prepa y universidad, 6 meses

El director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, señaló que es necesario que los estudiantes de todos los niveles educativos acudan a las oficinas del organismo para renovar la vigencia de sus tarjetas Ko’ox, y precisó que de un universo de 32 mil alumnos, sólo 190 pierden vigencia en este mes de agosto.

Agregó que esto involucra a los alumnos de educación básica, es decir, primaria y secundaria, quienes tendrán vigencia por 1 año en sus tarjetas, mientras los de preparatoria y universidad abarca 6 meses.

También advirtió que está medida es principalmente para garantizar que quienes tengan este beneficio sean estudiantes activos, y que en el caso de los niños deben renovar vigencia anual a partir de los 5 años.

Para dicho trámite, los estudiantes deben llevar la hoja de inscripción o la credencial de su escuela.