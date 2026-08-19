LOS NEXOS DE JULIÓN ÁLVAREZ QUE VAN DE FIESTAS DE LA MAFIA A OPERATIVOS EN EL SUR

Vía: La Neta de Campeche

El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez volvió a estar bajo la atención pública luego de que la detención de Marisol “N”, hija de Humberto Cabrera, alias “El Tío Lako”, señalado como operador del crimen organizado en Jalisco, reavivara los cuestionamientos sobre los vínculos entre el mundo del espectáculo y grupos delictivos.

De acuerdo con reportes difundidos, Marisol “N” fue detenida durante un operativo realizado en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, junto con otros integrantes de una estructura criminal. El caso generó nuevamente comentarios debido a que en 2023 la joven habría celebrado sus 15 años con una fiesta en la que participaron Julión Álvarez y Alfredo Olivas como artistas invitados, además de que en redes sociales se difundieron imágenes de la festejada con armas de alto calibre.

El nombre del cantante también ha sido relacionado con hechos ocurridos en Campeche, donde mantiene actividades empresariales y ganaderas en el municipio de Escárcega. En ese contexto, meses atrás, autoridades de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana realizaron un operativo sobre la carretera federal Escárcega-Villahermosa, en el que fueron detenidas cuatro personas con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas armadas.

Entre los asegurados se encontraba César “N”, padre del intérprete, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Escárcega para las investigaciones correspondientes.