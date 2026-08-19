“NO TENGO VARITA MÁGICA”: GOBERNADOR DE TABASCO RECONOCE FALTA DE RECURSOS ANTE RECLAMOS POR CARRETERAS

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dijo que no tenía recursos para arreglar carreteras en el poblado Mactún, en Balancán, cuyos habitantes reclamaron el mal estado de las mismas, y señaló que no existe una “varita mágica” para atender todos los pendientes.

Durante el encuentro con campesinos, los pobladores cuestionaron las condiciones de las vías de comunicación y recordaron que llevan alrededor de 30 años solicitando la rehabilitación de esa carretera, además de señalar que el tema fue planteado durante la campaña electoral del mandatario.

Ante los reclamos, May Rodríguez minimizó el problema al referirse a que se trata de “sólo un tramo” y afirmó que apenas lleva dos años al frente del gobierno estatal, en respuesta a las exigencias de los habitantes que pidieron atención a una demanda que consideran histórica.