POR EXCESO DE VELOCIDAD CAMIONETA VUELCA EN LA CARRETERA CAMPECHE – UAYAMÓN 

Una camioneta terminó volcada sobre la carretera Campeche-Uayamón, cerca del poblado de Chiná, presuntamente a consecuencia del exceso de velocidad con el que circulaba.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el tramo ubicado detrás de la comunidad de Chiná, donde la unidad quedó sobre la cinta asfáltica, sin que hasta el momento se reporten pérdidas humanas.

Elementos policiacos acudieron al sitio para abanderar la zona y prevenir otro accidente, por lo que solicitaron a los automovilistas reducir la velocidad y circular con precaución mientras se realizaban las labores correspondientes. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si hubo personas lesionadds a causa del percance.