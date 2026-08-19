ACCESORIOS DE LUJO DE LAYDA SUPERAN LOS CIENTOS DE MILES DE PESOS, ¿Y LA AUSTERIDAD?

Mientras el gobierno de la llamada Cuarta Transformación mantiene como uno de sus principales discursos la austeridad y el rechazo a los excesos, imágenes de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, portando joyería de reconocidas marcas internacionales han llamado la atención por el alto valor comercial de las piezas.

En las fotografías difundidas se observan accesorios de firmas como Cartier y Bulgari, entre ellos piezas de las colecciones Panthère y Serpenti Viper. De acuerdo con los precios mostrados en las capturas de tiendas oficiales, algunos artículos alcanzan valores superiores a los 500 mil pesos, mientras otros se ubican en cientos de miles de pesos.

Entre las piezas señaladas aparece una pulsera Serpenti Viper de Bulgari con un precio publicado de 256 mil pesos, además de un reloj Panthère de Cartier valuado en 650 mil pesos y collares de la misma firma con costos superiores a los 500 mil pesos, según las imágenes compartidas.

La presencia de estos artículos contrasta con el discurso de austeridad que ha acompañado a los gobiernos emanados de Morena, donde se ha señalado que los servidores públicos deben mantener una política de reducción de gastos y evitar lujos.