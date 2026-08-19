miércoles, agosto 19, 2026
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FUERTES RACHAS DE VIENTO DERRIBAN ÁRBOL DE CEIBO EN TENABO

Tenabo.- La lluvia acompañada de fuertes rachas de viento provocó la caída de un árbol de ceibo de más de 10 años de vida en la avenida Tab-Nab, a un costado de La Campechana, en el principal acceso a esta ciudad.

Las condiciones climatológicas también dejaron sin energía eléctrica a varios puntos del municipio, mientras que en otras zonas el suministro permaneció inestable. Ante las afectaciones, personal de Protección Civil implementó medidas y realizó el retiro de las ramas.

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