EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE OCTUBRE DE 2026

LAYDA EVADE DESTITUCIÓN DE MARCELA MUÑOZ.

Desde junio de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) emitió una medida cautelar contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana —léase Marcela Muñoz Martínez—, advirtiendo que comete “posibles” violaciones a derechos humanos en el manejo de personas detenidas antes de ser presentadas ante el juzgado Cívico. Layda Sansores no hizo caso a la recomendación que exponía los excesos de su amada amiga guanajuatense.

Hace un mes la Codhecam emitió un nuevo resolutivo confirmando las violaciones de Marcela Muñoz a los derechos humanos de los policías, porque en el operativo de Koben que ordenó hubo omisión de deberes de custodia y protección al enviar a los policías sin equipo adecuado; porque rindió informes falsos o negó la verdad de lo ocurrido al minimizar los hechos en la versión oficial; y porque actuó con grave negligencia al colocar a las mujeres policías en primera línea sin la adecuada protección.

Ambos resolutivos señalan que Muñoz Martínez ha ejercido indebidamente el servicio público, lo cual está tipificado en el artículo 214 del Código Penal Federal y establece sanciones de 2 a 7 años de prisión y multas de 30 a 150 días, además de que obliga a su inmediata destitución e inhabilitación para ocupar otros cargos públicos. Sin embargo, Layda Sansores ha preferido proteger y encubrir a su amiga, aunque ello la haga cómplice de su corrupción y de sus violaciones a los derechos humanos de los campechanos. ¿Hasta cuándo?

FRENTE OPOSITOR UNIDO SACARÍA A MORENA.

El columnista Ricardo Raphael, en su editorial “¿Después de las encuestas?, ¿qué?”, comenta del panorama electoral de Campeche en la elección de 2027, y adelanta que, de mantenerse unida la oposición, lograrán sacar del cuarto piso a Layda Sansores y a Morena. Reproducimos.

“Campeche es otra entidad cuya definición dependerá de sus dos principales ciudades: la capital, donde vive 32% de la población, y Carmen, con 27%. El municipio de Campeche ha sido gobernado dos veces por MC, mientras que Carmen es el bastión de Morena. Sin embargo, la gobernadora Layda Sansores está entre las peor evaluadas del país, con una aprobación de entre 30 y 44%. Si las oposiciones, incluido MC, no se dividen, es muy probable que Morena pierda en esta entidad. Pero si MC y el PRI mantienen la fractura que los ha caracterizado en el país, Morena podría salvarse.”





Esperemos que el amor por Campeche sea más grande que el interés político en los dirigentes de todos los partidos opositores, que se pongan de acuerdo y terminen de una vez por todas con el brutal saqueo que han sufrido las arcas locales de manos de la familia Sansores y la camorra de bandidos que trajeron de otros estados. Ánimo que en 344 días se largan.