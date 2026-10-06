PARTIDO EN AÑICOS

La conclusión en todos los casos, incluso en el de nuestro Estado, es que el partido guinda, que de por sí ya estaba dividido, terminó su proceso interno hecho añicos…

–“No salió bien librado el partido guinda de sus postulaciones en los 17 estados donde habrá elección el próximo año, planteó el bolero don Memín al abrir la tertulia vespertina con sus amigos. No solamente postularon a personas que provienen de sus partidos más odiados –los azules y los tricolores—sino que pisotearon la llamada equidad de género por privilegiar a las damas”.

–“Olvídate de la equidad de género, propuso su comadre doña Chela. Aquí lo destacable es la rebelión interna. En Nuevo León por ejemplo, la hija del mítico Maquio está diciendo las cosas de frente: que traicionaron al “movimiento” y a la presidenta con esas designaciones, y que se equivocaron rotundamente, lo que en pocas palabras significa que se las van a cobrar en las urnas”.

–“Es una reacción normal la inconformidad luego de perder un proceso de selección interna, consideró don Julián, y lo que llama la atención es que en casi todos los estados hay desacuerdos y que todos los rebeldes se quieren refugiar en el partido de los trabajadores, para ver si ganan la elección. Que no se descarte que haya varias sorpresas” pronosticó.

–“Creo que la conclusión en todos los casos, incluso en el de nuestro Estado, es que el partido guinda, que de por sí ya estaba dividido, terminó su proceso interno hecho añicos, y eso que aún les falta seleccionar a sus candidatos a diputados federales, en donde se va dar otro agarrón” apuntó el poeta Casimiro.

–“Ciertamente que a nivel local es una posición menos disputada, aclaró don Memín, pero en el ámbito federal es otra cosa. A la presidenta le interesa conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, más que ganar todas las gubernaturas. Su prioridad va ser que los candidatos a esos puestos le garanticen el triunfo” subrayó.

–“Pues entonces en nuestra tierra le están poniendo piedras a la Emperatriz Claudia, opinó doña Chela. Ni la Lizta ni la Claudita champotonera son garantía de triunfo. Al contrario, no pudieron convencer ni los propios morenistas, y menos van a lograr que los ciudadanos libres voten por ellas”.

–“Hay que tomar en cuenta también, añadió don Julián, que la Claudita champotonera le está quitando un espacio que los de la Isla de Tris consideran como de su propiedad. Es cierto, les dieron la candidatura a gobernador, pero hablando con honestidad, lo más seguro es que se queden como el perro de las dos tortas: sin gobernador y sin la diputación federal” vaticinó.

–“Coincido al cien por ciento con su apreciación, le dijo el poeta Casimiro al veterano profesor jubilado. Y recuerde que Pablito ya anda con sus berrinchitos. Por eso no fue a bailar el vals por los 15 años del partido guinda, y por eso sigue con sus pataleos y corajes porque no está de acuerdo con los desplantes de la Tía. Y si a eso le sumamos que más encuestas lo ponen contra las cuerdas, entonces da la impresión de que el chilango-carmelo ya tiró la toalla antes de que empiece la batalla” afirmó.