SE DERRUMBA TECHO DE CASA ABANDONADA EN LA CALLE 10-B, ENTRE GUADALUPE Y SAN FRANCISCO; SÓLO DAÑOS

Durante la mañana de hoy martes 6 de octubre, vecinos de la calle 10-B, entre Rosales y 45, en los límites de los barrios de Guadalupe y San Francisco, escucharon el derrumbe en una de las casas abandonadas en la zona.

Se percataron que donde se ubica una antena, el techo se desplomó debido a la fuerte humedad y falta de mantenimiento, ante lo cual avisaron al número de emergencia.

Al lugar llegaron bomberos para acordonar la zona y verificar que no había nadie en el interior. Se retiraron tras dar parte a la central.