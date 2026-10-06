martes, octubre 6, 2026
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ROBAN MOTOCICLETA DURANTE LA MADRUGADA EN LA COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 

Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este martes en la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo, lo que movilizó al propietario para solicitar el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo se encontraba sobre la calle 22, entre la 55, cuando sujetos desconocidos presuntamente se apoderaron de la unidad y huyeron del lugar. El propietario descubrió el robo durante las primeras horas de la mañana y posteriormente dio aviso a las autoridades.

Se espera que el afectado presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones y se trate de localizar la motocicleta, así como identificar a los responsables.

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