PERSONA ACUSADA Y DETENIDA POR ABANDONAR A GATITOS EN LA VÍA PÚBLICA LLEGA A ACUERDO REPARATORIO

El caso de los gatitos que habían sido abandonados en las inmediaciones del kilómetro 14.5 de la carretera federal Campeche-Mérida, derivó en un acuerdo reparatorio, luego de que el responsable fuera detenido en flagrancia tras una denuncia ciudadana.

De acuerdo con la Vice Fiscalía General de Delitos contra la Familia, el acuerdo fue aceptado por la persona denunciante y la representación legal del imputado, para garantizar atención inmediata a los animalitos sin esperar la conclusión de un proceso judicial prolongado.

Como parte de los compromisos establecidos, el imputado deberá cubrir los gastos de atención veterinaria de los gatitos en la clínica CVC, incluidos medicamentos, vacunas, desparasitación interna y externa y esterilización. También tendrá que cubrir su alimentación y resguardo mientras permanezcan bajo cuidado del santuario de la denunciante.

Además, deberá localizar y entregar en los próximos días al gatito que quedó en el monte, así como donar 20 bultos de croquetas de 25 kilogramos cada uno para la alimentación de los animales rescatados.

La autoridad informó que el imputado quedó en libertad bajo estrictas condiciones, debido a que el proceso penal aún no concluye y se encuentra en una etapa de prueba y vigilancia.

El acuerdo establece que, ante cualquier incumplimiento parcial o total de los compromisos asumidos, este quedará cancelado y se reactivará la investigación y judicialización de la carpeta correspondiente, con la posibilidad de continuar el proceso penal.

Los datos del imputado fueron incorporados al Registro Nacional de Detenciones.