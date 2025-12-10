FRENTE A CÁMARAS DEL C5 ROMPEN CON PIEDRAS VIDRIO DE LA PUERTA DE NEGOCIO EN PLENA AVENIDA PARA ROBAR
Ni las cámaras de seguridad del C5 ni las de circuito cerrado fueron impedimento para que el o los amantes de lo ajeno ingresaran la madrugada de hoy miércoles a un local de pinturas situado en contraesquina de la avenida Hidalgo con Aviación de la colonia 4 Caminos, a donde horas más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para tomar conocimiento, y esperar a agentes de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgcam) para las diligencias correspondientes.
El o los ladrones utilizaron piedras para romper el vidrio de la puerta de acceso y revisar el interior del local, de donde se apoderaron de la caja registradora con dinero de la venta del día. Los encargados presentarán denuncia contra quien resulte responsable.