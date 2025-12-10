POR AHORA ES NULA LA COMPRA DE ROPA GUADALUPANA, REPORTAN

DESDE LA PANDEMIA REGISTRAN VENTA DEL 30%

Lorena Rodríguez Marín, originaria de San Gabriel Chilac, Puebla, y comerciante de ropa típica guadalupana, reveló que la venta de trajes tradicionales para las celebraciones del 12 de diciembre ha caído drásticamente en los últimos años, al grado de mantener únicamente el 30% de las ventas que registraba antes de la pandemia, aunque en este año no ha vendido nada.

La comerciante señaló que la tradición de vestir a los niños con atuendos típicos para llevarlos a bendecir se ha ido perdiendo, pues “ya casi no los llevan, aunque obedece principalmente a la falta de presupuesto en las familias”.

Recalcó que el clima también ha sido factor que los ha afectado, pues el año pasado las lluvias arruinaron casi por completo los días fuertes de venta, del 8 al 12 de diciembre.

Rodríguez Marín mencionó que sus precios son accesibles: los trajes infantiles bordados cuestan 380 pesos, incrementando de 20 en 20 pesos por talla, y los completos están en 450 pesos e incluyen sombrero, costal y huaraches.

A la falta de ventas se suma la falta de autorización del tradicional permiso para instalarse en el parque, pues está en espera de respuesta, y gracias a un comerciante tiene espacio provisional en la calle 22, frente al mercado El Tamarindo, a donde invitó a la ciudadanía a acudir para apoyar a artesanos y comerciantes.