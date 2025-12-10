¡GOLPE AL BOLSILLO! CUANDO MÉXICO DORMÍA, APROBARON ARANCELES QUE ENCARECERÁN PRODUCTOS A PARTIR DEL 2026

Con 278 votos a favor y 25 en contra y 136 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en horas nocturnas el paquete que crea y aumenta aranceles para mil 463 fracciones arancelarias de países sin tratado de libre comercio, lo que afectará desde textiles y autopartes hasta plásticos, ropa, maquillaje, juguetes, electrodomésticos, motores, calzado, papel, cartón, marroquinería y muebles, por lo cual todo se encarecerá.



En lo que es una de las modificaciones arancelarias más grandes en años, hay 316 productos que hoy no pagan ni un peso de arancel pero ahora sí pagarán, y de los que ya pagaban, cientos subirán sus tasas hasta 10%, 25%, 35% ó 50%



En conjunto representan 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, es decir, 8.3% de lo que México compró al extranjero en 2024.



El dictamen asegura que los aranceles “pueden incentivar la producción nacional”, sin embargo, también admite que más del 75% de las mercancías afectadas proviene de países como China, India, Corea del Sur, Brasil o Vietnam, que son proveedores clave de industrias mexicanas que dependen de esos insumos.



Se vende como política industrial, pero su efecto más inmediato lo pagará el consumidor.

Vía: Juan Ortiz.