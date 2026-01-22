PRESUNTO COMANDO ARMADO AMENAZA AL DIRECTOR DEL PENAL DE KOBÉN POR PROTEGER A REOS SEÑALADOS POR EXTORSIÓN

“Ya estamos en la capital campechana, ya nos instalamos y de aquí no nos vamos mover estamos dispuestos a todo”

En un video que circula a través de redes sociales y WhatsApp, un presunto comando armado lanza un mensaje directo contra Luis Alberto Calvo Luviano, director del Penal de San Francisco de Kobén, a quien acusan de brindar presunta protección a dos internos señalados por actos de extorsión y por agresiones contra personas privadas de la libertad de nuevo ingreso.

En las imágenes se observa a más de una docena de hombres con vestimenta táctica, encapuchados y fuertemente armados, quienes portan armas largas automáticas y semiautomáticas, así como granadas de fragmentación, equipo considerado de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Durante el mensaje, los individuos afirman estar instalados en la capital del estado de Campeche y advierten que están dispuestos a “todo”, lo que ha generado preocupación por el nivel de amenaza y el tipo de armamento exhibido.

Analistas en materia de seguridad advierten que este fenómeno también podría estar relacionado con el llamado “efecto cucaracho”, derivado de los operativos y acciones contra el crimen organizado en estados vecinos como Tabasco y Quintana Roo, lo que provoca el desplazamiento de grupos delictivos hacia territorios con menor presencia operativa.