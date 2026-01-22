MORENA PLANTEA IMSS PARA MINISTROS, DEDUCCIONES DE IMPUESTOS Y CONCESIONES DE RADIO Y TV A IGLESIAS

El diputado Hugo Eric Flores, integrante de Morena, presentó tres iniciativas ante la Comisión Permanente relacionadas con ministros de culto y asociaciones religiosas.

La primera propuesta plantea una reforma a la Ley del Seguro Social para que los ministros de culto puedan acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre y cuando las iglesias realicen el pago de cuotas de manera voluntaria. El legislador argumentó que existen cientos de ministros que no cuentan con pensión y sostuvo que el acceso a la seguridad social es un derecho constitucional.

La segunda iniciativa propone modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Código Civil, con el objetivo de que asociaciones religiosas dedicadas a labores de asistencia social puedan deducir impuestos bajo un régimen similar al de las asociaciones civiles. Flores señaló que muchas de estas organizaciones realizan tareas que el Estado no alcanza a cubrir.

La tercera propuesta contempla cambios a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para permitir que las iglesias puedan ser concesionarias de radio y televisión, y no únicamente usuarias de espacios. El diputado negó que esta iniciativa vulnere el principio del Estado laico y afirmó que “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.