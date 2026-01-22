CAMPECHE REGISTRA 687 CASOS ACTIVOS DE GUSANO BARRENADOR CONFIRMA SDA

Liberación de moscas estériles está prevista para finales de julio.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, en Campeche informó que se han registrado 687 casos activos de gusano barrenador, cifra vigente hasta el 6 de enero, aunque se estima que por cada caso reportado existen al menos diez más que no son notificados.

La funcionaria indicó que se realizan acciones de concientización entre los productores y se les solicita reportar los casos para recibir frascos especiales de recolección de muestras, necesarios para las estadísticas oficiales ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Señaló que la liberación de moscas estériles está prevista para finales de julio, aunque su aplicación dependerá de las decisiones del SENASICA, que podría priorizar otras regiones del país, mientras que para Campeche la definición final corresponde a ese organismo.