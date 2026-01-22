GERTZ MANERO REAPARECE CON MONREAL PREVIO A SU COMPARECENCIA POR LA EMBAJADA

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció públicamente en el marco de su proceso de ratificación como embajador de México en el Reino Unido, tras sostener un encuentro con el diputado Ricardo Monreal.

Fue a través de redes sociales donde Monreal informó que recibió “con atención y aprecio” a Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente como parte del procedimiento legislativo para su designación diplomática.

En su publicación, el legislador expresó buenos deseos para el desempeño del exfiscal, en espera de que el Congreso apruebe formalmente su nombramiento como embajador de México en el Reino Unido.

El encuentro se dio previo a la comparecencia de Gertz Manero ante la Comisión Permanente, como parte de los pasos formales requeridos para asumir el cargo diplomático.